Elisabetta Canalis maglia cortissima e pancino scoperto, pazzesca – FOTO

Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto divina in cui appare con una maglia cortissima che le lascia scoperta la pancia

Elisabetta Canalis ha appena reso pubblica la sua ultima foto in cui è vestita con una maglia marrone che le mette in risalto le forme stratosferiche. La bella “little crumb” ha la pancia scoperta ben delineata dagli allenamenti che pratica ogni giorno. La ex velina mora è davvero una visione divina per tutti i suoi seguaci su Instagram, che ne seguono la vita privata e soprattutto i suoi scatti personali. Quest’ultimi infatti mandano in estasi il suo pubblico e nonostante lei abbia abbandonato l’Italia per amore, i suoi affezionati ammiratori la seguono anche oltreoceano grazie ai social network. Lo sguardo perso verso l’orizzonte regala un momento di passione intensa all’occhio di chi guarda. La didascalia che accompagna la sua foto è diretta proprio verso un mondo incantato dove è lei la “sognatrice” protagonista.

Elisabetta Canalis reginetta di bellezza e di stile – Foto