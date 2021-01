Enrico Brignano, da Bianca Pazzaglia a Flora Canto: gli amori del presentatore – FOTO

Enrico Brignano, il re della risata, ha avuto due donne importanti nella sua vita Bianca Pazzaglia e Flora Canto: gli amori della sua vita

Enrico Brignano è il re indiscusso della risata tra i personaggi comici presenti in televisione, almeno per quanto riguarda la tipica comicità “romanaccia” della capitale. Un talento innato che lo rende capace di battute esilaranti e gag comiche a cui è impossibile non ridere a crepapelle. A proposito dei suoi amori, sappiamo che l’attore comico ha una salda relazione con la conduttrice e attrice Flora Canto. Ma nel suo passato c’è stata una donna con cui ha condiviso ben 5 anni di matrimonio, parliamo, naturalmente, di Bianca Pazzaglia. I due sono stati sposati dal 2008 al 2013 e dalla loro unione non sono nati figli. La ex moglie di Enrico Brignano non ama essere molto presente sui social network ma dal suo profilo Facebook possiamo vedere che è un’insegnante di pilates a Roma, dove vive. Pubblica spesso video e foto delle sue lezioni. Il pilates infatti è una disciplina che ama molto.

LEGGI ANCHE -> Ezio Greggio, l’abbandono a Striscia: il retroscena

Enrico Brignano tra Bianca Pazzaglia e Flora Canto

LEGGI ANCHE -> Gf Vip, un nuovo amante per Tommaso Zorzi: la confessione

Bianca Pazzaglia, la ex moglie di Enrico Brignano, è stata presente inoltre in vari programmi televisivi come Panariello Show e il Festivalbar. Essendo una persona molto riservata non si conoscono i motivi della rottura con il suo ex marito e non si può nemmeno evincere dai suoi profili social se si sia rifatta una vita con un altro uomo. Mentre Enrico Brignano, dopo pochi mesi dalla rottura con Bianca, ha incontrato durante una vacanza a Sabaudia la sua attuale compagna Flora Canto, con cui ha subito legato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nel 2017 è nata la piccola Martina, una immensa gioia per mamma e papà. Nonostante i 17 anni di differenza tra l’attore comico e la conduttrice, tutto procede alla perfezione.