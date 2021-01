Ezio Greggio, l’abbandono a Striscia: il retroscena

Ezio Greggio ha abbandonato improvvisamente lo studio di Striscia la notizia senza dare spiegazioni e lasciando di stucco i telespettatori: il retroscena

Durante la puntata del 18 gennaio 2021 di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, Ezio Greggio ha lasciato improvvisamente lo studio dopo un battibecco con il suo compagno nella conduzione di sempre, Enzo Iacchetti. Il pubblico da casa è rimasto senza parole non aspettandosi una reazione del genere da parte del conduttore 66enne. I telespettatori che hanno acceso la tv nel momento in cui Greggio ha abbondonato lo studio non hanno di certo capito il motivo per cui è andato su tutte le furie, lasciando di stucco il suo compagno di avventure e le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Andiamo a scoprire i motivi per cui il conduttore ha lasciato lo studio di Striscia la notizia.

Ezio Greggio abbandona “Striscia la notizia”: i motivi

Domenica 17 gennaio 2021 ovvero il giorno prima dell’abbandono di Ezio Greggio dallo studio di Striscia la notizia si è disputato l’incontro tra due big del campionato italiano, Juventus e Inter. La squadra di Milano ha battuto per 2-0 la compagine bianconera guidata da Andrea Pirlo. Enzo Iacchetti ha gioito profondamente data la sua fede neroazzurra di cui anche i telespettatori sono a conoscenza. Tuttavia per Greggio è stata invece un’amara delusione visto che è un tifoso storico della “Vecchia Signora”. Per questo motivo il giorno dopo, come accade nei migliori “bar dello sport”, i due conduttori si sono ritrovati vestiti con i colori delle proprie squadre e si sono scambiati duri sfottò sotto gli occhi del pubblico da casa.

All’improvviso Iacchetti, forte del risultato a favore della sua squadra del cuore, ha esagerato con le prese in giro e così Ezio Greggio ha abbandonato lo studio di Striscia, lasciando il collega a condurre da solo.