Fabrizio Frizzi, il disegno di Stella e quella parte mancante che ti strappa il cuore. Sono trascorsi quasi tre anni da quando il nostro amato conduttore ci ha lasciati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Fabrizio Frizzi è scomparso quasi tre anni fa, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite dei suoi familiari, in particolar modo di Carlotta Mantovan e della piccola Stella che aveva soltanto cinque anni quando ha dovuto dire addio per sempre al suo amato papà. Sono stati tre anni sicuramente particolari, difficili, Carlotta ha dovuto rimboccarsi le maniche per continuare a crescere la sua bambina da sola e a farle anche da padre.

Fabrizio Frizzi, il disegno di sua figlia Stella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Oggi Carlotta ha pubblicato uno scatto che ha strappato il cuore dei suoi followers. La piccola Stella ha fatto un disegno di famiglia: lei, la loro gattina Luna e la mamma in sella al cavallo. Manca il papà, tragicamente scomparso quasi tre anni fa. Ad oggi la sua famiglia è composta da mamma Calotta, da Luna e da Bonus, perché purtroppo il suo amato papà non è più accanto a lei fisicamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Oggi Stella ha sette anni e lei e la sua mamma sono inseparabili. Due donne fortissime che sono riuscite ad andare avanti, superando un lutto terribile che avrebbe annientato chiunque: si sono fatte forza e, ad oggi, sono felici. Insieme.