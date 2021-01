La conduttrice Fontana condivide su Instagram le foto mentre fa i suoi soliti esercizi di yoga ed è come sempre bellissima

Federica Fontana bellissima su instagram mentre fa i suoi soliti esercizi di yoga e scrive una frase che fa riflettere.”Il passato non esiste più…e il futuro non esiste ancora…vivi il presente!”. Vuole vivere il presente la bella Fontana e non il passato o il futuro, e fa bene anche se di sti tempi vorremmo tutti saltare il presente e proiettarci in un futuro senza covid. Infatti alcuni utenti rispondono alla Fontana proprio così “Il presente non è proprio esaltante! Preferisco pensare ad un futuro in cui la pandemia sarà solo un brutto ricordo…”.

La Fontana si prende cura di sè stessa tra fisioterapia e yoga

Federica Fontana pratica yoga quotidianamente per il suo benessere fisico, ma fa periodicamente anche fisioterapia dove si fa aiutare da una specialista a prendersi cura si sè. Su Instagram mostra alcune attività che fa con la fisioterapista per stare meglio. Sicuramente la Fontana dedica molto tempo al suo benessere interiore ed esteriore, d’altronde fa molto bene, prendersi cura di sè stessi e il primo passo per vivere bene.

Fa bene anche al rapporto che si ha con gli altri, perché se si sta bene con se stessi e si trova la pace e la calma interiore si sta bene con tutti. Infatti si vede che la Fontana ha una bella energia sempre. Sorride, fa sempre attività fisica ed è allegra. In una foto con suo figlio in montagna ride di gusto, si vede che è molto appagata. Un’energia come la sua sarebbe molto apprezzata in televisione come un tempo.

Tuttavia ora si vede poco sullo schermo, sicuramente il periodo covid non aiuta ma forse quando saremo tutti più tranquilli la vedremo nuovamente in televisione. Intanto aspettiamo e godiamoci la sua bella energia su Instagram. Sicuramente è una buona motivatrice.