Federica Panicucci, l’uscita dall’acqua è uno spettacolo vietato ai deboli di cuore – VIDEO

Federica Panicucci onora i ricordi mozzafiato in piena estate con un’uscita dalla piscina, da capogiro: che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

La conduttrice televisiva e “madrina” della Mediaset, Federica Panicucci apre al “sogno” del ricordo più bello dei tempi fioriti. Ultimamente la biondissima giornalista di Canale 5 ha rinnovato il suo glorioso charme di bellezza sublime, all’ombra di scatti davvero seducenti, che delineano un paeesaggio di forme, sinonimo di perfezione assoluta.

Considerate le difficoltà ad arrivare ad un giusto compromesso con la produzione televisiva di Canale 5, nel frattempo Federica da “sfogo” ad un’impeccabile eleganza. Poche come lei riescono ad intrecciare un sorriso sincero e limpido ad una bellezza di classe.

La presentatrice di “Mattino 5” inoltre è anche una persona molto sensibile dentro e spesso tra i vari argomenti di cronaca rosa o nera, dibattuti in diretta non trattiene la lacrimuccia di dolore e dispiacere. Da quì la sincerità e la schiettezza di una donna, ormai con i favori del pubblico sulle spalle

LEGGI ANCHE —–> Anna Tatangelo, il top in pelle seduce tutti, una vera favola – FOTO

Federica Panicucci, fisico “angelico”, la “ciliegina” di uno spettacolo mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

LEGGI ANCHE —–> Lucia Javorcekova, sexy in costume e forme micidiali: lati A e B da impazzire – FOTO

Federica Panicucci sa come entrare a far parte di un “pezzo” di cuore dei propri fan, sempre attenti alle sue vicissitudini e pronti a sostenerla nel bene e nel male. Quando non c’è spazio alle commozioni in diretta tv, vi è sempre il “sole” su un volto “angelico” per una bellezza di parte, che non smette di incantare.

Questi sono gli ingredienti di na Federica, che nelle ultime uscite social ha dimostrato di avere molta affinità e giudizio nel curare i dettagli di un fisico che non ha nulla da invidiare alla concorrenza più spietata tra le dive del web.

A giovare di queste qualità “comfortevoli” è senz’altro suo marito Marco Bacini, testimone in “pectore” di un fascino che riserva dettagli sublimi. Come in occasione dell’ultima storia di Instagram, dove Federica Panicucci si rende protagonista di un’uscita dalla piscina, fantastica. La “ciliegina” sulla torta di un luogo incantato, memoria di un ricordo dei bei tempi, quando tutto era lecito

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

La presentatrice era in un momento di vero relax, mentre guadagnava lo scaletto della vasca, scoprendo pian piano un aspetto fisico “illegale”. Che non è passato affatto inosservato ai fan, allibiti da una performace da nuotatrice “doc”