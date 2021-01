Federica Pellegrini baciata dal sole si allena per le olimpiadi – FOTO

Federica Pellegrini condivide sui social uno scatto baciata dal sole intenta ad allenarsi nella piscina del Centro Federale di Verona. Tantissimi i commenti da parte dei fan.

Una Federica Pellegrini baciata dal sole si mostra sui social. Intenta ad allenarsi la nuotatrice condivide uno scatto in piscina esprimendo la felicità per il bel tempo dopo i tanti giorni di pioggia.

“Quando dopo una settimana di pioggia sotto il pallone finalmente esce il sole”, la didascalia al post pubblicata dalla Pellegrini. Tantissimi i commenti da parte dei suo 1,2 milione di follower. Molti esprimono la voglia di nuotare e dedicano parole dolci a Federica.

La nuotatrice olimpionica non è solo al centro dell’attenzione per la sua carriera sportiva. Domani andrà infatti in onda l’undicesima edizione di Italia’s Go Talent in cui la Pelligrini veste il ruolo di giudice. Al suo fianco Mara Maionchi e Joe Bastianch. Al condurre il talent show è Lodovica Comelo.

Federica Pellegrini tra la carriera olimpionica e televisiva

“Italia’s Go Talent è uno stacco che mi fa bene. Vedere quella linea nera tutti i giorni può diventare alienante”, le parole di Federica Pellegrini rilasciate in un’intervista a Vanity Fair. La nuotatrice è sempre più a suo agio davanti alle telecamere. Questo ruolo le fa vivere momenti spensierati.

Essere una campionessa di nuoto richiede tantissime energie. Federica si sta dedicando con tutta se stessa alle qualificazioni olimpioniche di marzo. Le puntate del talent show sono state registrate tra settembre e ottobre pertanto può portare avanti gli allenamenti serrati continuando a essere presente sui social. Di recente i fan hanno notato il nuovo taglio corto con frangetta che le dona un look sbarazzino. Comodo per la sua vita da atleta e anche glamour e di grande tendenza. Il viso della nuotatrice si addice molto a questa pettinatura.

La sua forma ovale fornisce volume ai suoi capelli fini. Inoltre questo tipo di hair style sarà di tendenza per tutto il 2021.