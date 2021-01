Gf Vip, un nuovo amante per Tommaso Zorzi: la confessione

Tommaso Zorzi è uno dei grandi protagonisti del Gf Vip condotto da Alfonso Signorini: nelle ultime ore si è fatto avanti un personaggio che ha rivelato di essere stato suo amante

Da quando è entrato nella casa del Grande Vip Tommaso Zorzi è sempre al centro del gossip. Si è parlato spesso del rapporto tra lui e Francesco Oppini, un’amicizia molto forte che sembrava potesse essere qualcosa di più tanto che Zorzi si è innamorato. Purtroppo per lui il figlio di Alba Parietti è eterosessuale e d’altronde è già fidanzato. Tuttavia il buon Tommaso è riuscito a essere sempre al centro dei rumors e da poche ore è sbucato un personaggio che è stato presente a “Live Non è La D’Urso”. Parliamo di Kevin, un ragazzo che durante la trasmissione di ieri sera ha svelato a Barbara D’Urso di aver avuto un flirt con Tommy.

Tommaso Zorzi e Kevin: Come si sono conosciuti

Tommaso Zorzi e Kevin (di cui non si conosce ancora il cognome) si sono conosciuti tempo fa attraverso un amico che hanno in comune durante una festa. Tra di loro è scattata subito una forte passione e hanno iniziato a frequentarsi e a passare del tempo insieme. Ma la loro frequentazione, secondo quanto dice il tatuato e ultra palestrato Kevin, si sarebbe interrotta un paio di settimane prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Infine Kevin ha dichiarato che all’uscita di Tommy dalla casa più spiata d’Italia, non si aspetta affatto di rivederlo. Intanto a Zorzi e a gli altri concorrenti rimasti all’interno della casa è stato comunicato un ulteriore allungamento del reality.

La fine del programma era prevista per il 20 febbraio ma ieri Alfonso Signorini ha comunicato che la finalissima dello show sarà il 1 marzo con grande dispiacere dei concorrenti provati psicologicamente dalla lunga permanenza in casa.