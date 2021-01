Giulia De Lellis e il top senza reggiseno, si vede tutto: illegale – FOTO

Giulia De Lellis si mostra in un outfit da capogiro: addome scolpito sotto al top corto che indossa senza reggiseno, si vede tutto

La sexy influencer, tra le più seguite, ha postato una foto su Instagram che manda in tilt il social. I fan sono estasiati da tanta bellezza messa tutta in mostra. Piccante e affascinante, seduce con lo sguardo e non delude i quasi 5 milioni di followers.

Giulia De Lellis è uno dei regali più belli fatto da Uomini e Donne. Ha partecipato al programma nel distante 2016, come corteggiatrice del deejay Andrea Damante.

I loro è stato uno dei percorsi più seguiti dal pubblico: Giulia ha da subito colpito i telespettatori con la sua frizzante ironia, i quali hanno accolto con enorme gioia la scelta ricaduta su di lei.

LEGGI ANCHE —–> Valentina Ferragni, in rosso ti lascia di stucco, una dea pazzesca – FOTO

Giulia De Lellis: outfit esplosivo

LEGGI ANCHE —–> Valentina Vignali, massaggio ai glutei e perizoma da urlo: incatenateci – FOTO

L’emozionante e simpatico percorso si è risolto nel fidanzamento, fino alla fine del rapporto. Se da una parte la rottura ha ferito l’innamoratissima Giulia, dall’altra le è valso il successo del famoso libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!“, dal quale titolo si comprende l’esito degli eventi.

Ma la De Lellis non si è mai fermata, è stata travolta da un crescente vortice di successo meritatissimo dal suo talento. Anche i flirt sono stati chiacchierati, due dei quali con personaggi noti, come il cantante Irama e il pilota motociclistico Andrea Iannone. Fino a quando è emerso l’attesissimo ritorno di fiamma tra l’ex corteggiatrice e Damante, che ancora una volta si è spenta.

Ora ha una relazione con il milionario Carlo Beretta, poco attivo sui social. Si tratta del nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore dell’azienda di produzione d’armi. In continua evoluzione, la De Lellis ha un profilo Instagram che continua a crescere di successo, e l’ultima foto che ha postato è letteralmente incredibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Il look è composto da un pantalone comodo in ecopelle abbinato al crop top attillato, chiaro e trasparente, che indossa senza reggiseno. Il lato A è totalmente in mostra e si possono intravedere anche i capezzoli: sensualissima. I fan in visibilio, ammirazione venerante.