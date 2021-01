Giulio Scarpati e l’Alzehimer che ha cambiato la sua vita

Giulio Scarpati si racconta e condivide il dramma che lo ha colpito, cambiando completamente la sua vita: l’Alzheimer

Giulio Scarpati, classe 1956, è un attore di teatro, cinema, e televisione noto al grande pubblico soprattutto per la sua apprezzata interpretazione nella famosa fiction Un medico in famiglia, dove veste i panni di “Lele Martini“. Ospite alla puntata di Oggi è un altro giorno, si è raccontato in un’intima e profonda intervista, condividendo il dramma che lo ha colpito e ha modificato la sua vita: l’Alzheimer.

Giulio Scarpati e la sua storia

Ospite nel programma condotto da Serena Bortone, l’attore si è raccontato in tutta la sua intimità. Ha affrontato il dolore più grande, parlando della malattia della madre, che non è stata facile da accettare. Nonostante l’evidenza dei limiti che comporta, ha espresso le difficoltà a comprenderne gli effetti nel coinvolgimento.

Ha dichiarato di aver compiuto degli errori, come arrabbiarsi, credere di poterla aiutare, ma quando ha capito che era qualcosa di più grande, ha preso una decisione. Scrivere un libro, il cui titolo è “Ti ricordi la Casa Rossa? Lettere a mia madre” per restituirle la sua vita, la sua persona, i suoi ricordi ma anche per aiutare se stesso a ricordarla per quella che era. Una donna forte, straordinaria, che gli ha donato tanto, purtroppo scomparsa nel 2014.

Il libro voleva essere anche un aiuto per gli altri perchè, come dice l’attore, non c’è nessuno che spiega come gestire quella disperazione. La sua storia è un modo per fornire comprensione a coloro che versano nello stesso stato di impotenza.

Nell’intervista ha inoltre parlato della sua carriera ricca di successi e del matrimonio inossidabile con la registra teatrale Nora Venturini. Sposati dal 1981, hanno due figli e sono ancora felici insieme. Dice che uno dei trucchi della loro unione è stata la passione in comune per il teatro, e si dichiara fortunato di averla accanto.