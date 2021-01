Gomorra 5 (Attenzione Spoiler) cosa accadrà nella Serie Tv

Siete pronti per la nuova stagione? Gomorra 5 è pronta a regalarci emozionanti episodi e a lasciarci per l’ennesima volta senza parole, ecco le anticipazioni

E’ una delle serie italiane più seguite negli ultimi anni, ha fatto emozionare il pubblico con la sua trama e i suoi personaggi. E così i fan attendono con ansia un ritorno, stiamo parlando di Gomorra 5. Cosa sappiamo sulla nuova stagione? Purtroppo a causa dell’emergenza che ha colpito il Paese molti lavori sono in ritardo e le uscite sono state posticipate. Dalle prime indiscrezioni, le riprese della quinta parte dovrebbero finire non prima di aprile e per questo motivo i nuovi episodi usciranno su Sky alla fine del 2021. Nel frattempo scopriamo insieme tutte le novità della serie.

Gomorra 5: cosa succederà? (Anticipazioni)

Quattro stagioni, una più bella dell’altra, dove non ci si annoia mai. L’ultima è finita con Genny che ha ucciso Patrizia e si è dato alla macchia. Quest’ultimo sarà di nuovo uno dei protagonisti principali insieme a Ciro Di Marzio, assente nell’ultima stagione, portato in salvo a Riga in Lettonia, dove si pensava fosse morto. Secondo le prime anticipazioni, al centro della storia degli episodi ci sarà la guerra con i cugini Levante: non mancheranno alleanze e tradimenti vari e avrà nuovamente un ruolo di primaria importanza Enzo Sangue Blu. Le ambientazioni saranno sempre le stesse: Napoli e Riga faranno da cornice a questa avvincente storia.

Per le riprese però ci sono dei problemi dovuti ad alcune decisioni da parte di un consigliere della VI municipalità del Comune di Napoli che non vuole, a causa dell’emergenza Covid, che alcune riprese di Gomorra vengano effettuate nella celebre città campana.