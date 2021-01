Belen Rodriguez in gravidanza, la volontà di Antonino che sconvolge

La notizia sulla gravidanza di Belen non è ancora stata smentita, mentre le coincidenze aumentano: la volontà di Antonino

Leggi anche —> Bianca Guaccero: la verità sulla fine del matrimonio e la nascita della figlia

Belen e Antonino vivono i loro giorni d’amore pieni di felicità, non si sa ancora se l’arrivo di un figlio sia tra le ragioni di tanta gioia. Sicuramente le coincidenze aumentano e iniziano a comporre una prova. L’ultima, dopo il braccialetto anti-nausea indossato dalla bella argentina, è stata ritratta da un video girato dai due.

L’annuncio di Spinalbanese che la Rodriguez interrompe

Leggi anche —> Anna Tatangelo esce allo scoperto con il suo amore: scopriamo chi è – FOTO

La coppia baciata dal sole passeggia per le vie di Milano. Affiatati e tra gesti di tenerezza, si può riscontrare nello sguardo il sentimento forte che li lega e l’emozione con la quale vivono il loro rapporto. Lei sembra finalmente serena e rilassata, riprende questi attimi di gioia con il telefono, che li trasforma in una storia su Instagram.

Antonino si avvicina improvvisamente alla telecamera e sembra voler fare un annuncio clamoroso, portandosi anche la mano alla bocca. Mima solo le parole che vorrebbe pronunciare, bloccato da una dolcissima e sorridente Belen che lo guarda con l’amore negli occhi. Purtroppo la mascherina indossata da entrambi impedisce la lettura del labiale, ma evidenzia ancor di più la felicità nei loro occhi.

Un altro fattore rilevante che alimenta il gossip è la scelta del vestiario che adotta l’argentina in questo ultimo periodo. Molto casual, con vestiti comodi, a differenza di come siamo abituati a vederla esaltare la sua perfetta silhouette.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intanto la coppia non smentisce la gravidanza, che ormai sarebbe di quattro mesi, e sembra non curarsi della curiosità che attanaglia i fan. Ma ormai non resta più molto tempo per celare il mistero.