Bufera su Guendalina Tavassi. La frase choc su Giulia Salemi

Guendalina Tavassi finisce nella bufera per una frase su Giulia Salemi: “Ha la c*** di fuori!”. Lo choc dei telespettatori: “È sessismo”

Una puntata all’insegna delle polemiche quella di Pomeriggio 5 che ha visto protagoniste Guendalina Tavassi e le sue affermazioni choc su Giulia Salemi. Durante il segmento dedicato al Grande Fratello Vip si parlava della strategia messa in atto da Giulia Salemi, che ieri sera ha votato contro il favorito Tommaso Zorzi, per far passare il fidanzato Pierpaolo Petrelli al televoto.

Ospite di Barbara D’Urso, l’ex gieffina Guendalina Tavassi che racconta subito i suoi trascorsi con l’influencer chiusa nella casa di Cinecittà. “Ci siamo conosciute anni fa – spiega Guendalina – in un programma. La conduttrice mi chiese di partecipare anche nella puntata successiva, ma lei si mise in mezzo e mi rubò la puntata. È disposta a tutto per emergere”. Insomma, fra le due non scorre certo buon sangue. Ma ecco che la soubrette romana pronuncia una frase che ha dell’incredibile, provocando l’ira dei telespettatori.

Guendalina Tavassi e la frase choc: “Con la c*** di fuori…” I fan protestano: “Noi stiamo con Giulia Salemi”

Parlando sempre di Giulia Salemi, Guendalina Tavassi fa un commento ai limiti della censura. “Una che si è presentata alla Mostra del Cinema di Venezia con la ciuf*** di fuori farebbe di tutto per farsi notare. È diventata famosa per questo”. Una frase che mandato in bestia non solo i fan della concorrente del Grande Fratello Vip, ma tutti i telespettatori. Le loro risposte? “Nel 2021 ancora si parla di come si deve vestire una donna? È sessismo!“. E c’è chi addirittura incita a prendere posizione: “Guendalina Tavassi ha detto una cosa molto grave, va stigmatizzata“.

Se l’intento era di mettere in cattiva luce la rivale, a Guendalina è andata malissimo. Non solo gli spettatori hanno preso le distanza, ma sui social l’hashtag #iostocongiulia è stato condiviso talmente tante volte da entrare fra i trending topic in Italia.