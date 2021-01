In arrivo una serie tv su Harry Potter: verità o fake news?

Si fanno sempre più pressanti le voci secondo le quali la HBO starebbe producendo una serie tv basata sui romanzi di Harry Potter. Ma cosa c’è di vero?

La notizia di una serie tv basata sull’amata saga di Harry Potter è ormai sulla bocca di tutti. Da giorni sui social non si parla d’altro. Tra chi teme che la serie possa rovinare l’opera originale (al pari di progetti come la recente Fate, prodotta da Netflix) e chi tende a non credere alle dicerie, sono molti gli scettici riguardo a questo fantomatico progetto attribuito ad HBO.

Sicuramente quando si parla di Harry Potter, è sempre meglio controllare due volte le proprie fonti di informazione. La saga è talmente famosa da generare un quantitativo di fake news non indifferente. Questa volta, tuttavia, la notizia sembra essere attendibile. Ecco da dove proviene.

Harry Potter, l’ipotesi di una serie tv fa impazzire i fan

È stata resa nota da The Hollywood Reporter la notizia di un’ipotetica serie tv basata sui sette romanzi di Harry Potter. La testata giornalistica, molto vicina a Warner Media (che detiene parte dei diritti della saga) racconta che HBO ha avviato colloqui con numerosi scrittori al fine di elaborare una serie nuova, ma anche quanto più possibile vicina all’idea originale. Secondo The Hollywood Reporter “il progetto è ancora alle primissime fasi”, ma ci sono buone probabilità che vada in porto.

Ricordiamo che in contemporanea le HBO sta producendo anche il sequel di Sex & The City ed il nuovo presule de Il Trono di Spade. Insomma, quando si tratta di pensare in grande, l’emittente televisiva statunitense è sempre al primo posto.