Karina Cascella, l’abito è attillatissimo: che gambe da urlo – FOTO

Karina Cascella in un abito attillato che evidenzia il fisico formoso e perfetto della popolare influencer e personaggio tv

41 anni e non sentirli affatto. Pochi giorni fa, venerdì per l’esattezza, Karina Cascella ha compiuto gli anni. Il trascorrere del tempo non influisce minimamente sul fascino di uno dei personaggi tv più amati del momento. Dopo i trascorsi a Uomini e Donne e a La Talpa di alcuni anni fa, Karina, originaria di Napoli, è diventata ormai una delle opinioniste dei programmi Mediaset più apprezzate. Nel mentre, su Instagram continua a fare sfracelli con scatti assolutamente ammalianti, facendo incetta di like.

Karina Cascella, selfie allo specchio: la posa è accattivante e sensuale

Avviene la stessa cosa anche oggi, con un doppio selfie che Karina si scatta in casa. Una doppia foto che evidenzia innanzitutto l’eleganza della location, davvero notevole, nonché quella della 41enne, che anche se vestita in maniera casalinga risulta attraente come non mai.

Il completo attillato che indossa in particolare mette l’accento sulle sue gambe perfette, che risaltano anche grazie alla posa provocante. In generale, vediamo una Karina in formissima, con le forme generose e sinuose del suo fisico che rappresentano un richiamo davvero irresistibile per i fan.