Le Donatella, Giulia versione Marilyn è pazzesca. il VIDEO virale

Le ex gieffine pubblicano un video su Instagram in stile vintage, in cui Giulia imita alla perfezione la famosissima Marilyn Monroe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Il video ironico si conclude con l’imitazione della bellissima Marilyn Monroe, fatta da Giulia Provvedi.

Per entrare nel personaggio, indossa un abito dalla fantasia floreale, con lo scollo a U; ha i capelli riccissimi e un finto neo disegnato sulla guancia.

Ai fans è piaciuto molto, tanto da aver lasciato più di 2.000 mi piace e 16 commenti, di cui tutti complimenti, ad esempio: “Bellissime e bravissime“, “Le gemelle più belle del mondo“, “Siete meravigliose“.

LEGGI ANCHE >>> Le Donatella, sempre più belle: Silvia pazzesca, Giulia super sensuale – FOTO

Ecco la passione più grande dell’amato duo musicale e televisivo: “L’importante è sentirsi a proprio agio“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

LEGGI ANCHE >>> Le Donatella, Giulia devastante, canotta senza reggiseno: il freddo è evidente – FOTO

Nel corso di un’intervista rilasciata a blogdimoda.com, Silvia e Giulia Provvedi parlando di una grande passione comune, cioè la moda: “La moda è sentirsi a proprio agio. Non esiste una moda prestabilita o di tendenza, l’importante è sentirsi a proprio agio. Noi abbiamo uno stile completamente diverso, io sono sportiva (Silvia), mentre mia sorella è eccentrica e cerchiamo di mixare questi due stili. Noi non pensiamo molto al look del giorno o cosa indossare in una determinata occasione. Come per tutte le donne, la moda è anche un hobby. Amiamo fare shopping, girare per negozi e andare nei mercatini di Londra“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

E ancora: “Il nostro stile è un po’ rock, però nella nostra vita quotidiana amiamo un look londinese“.