Lucia Javorcekova, sexy in costume e forme micidiali: lati A e B da impazzire – FOTO

Lucia Javorcekova brinda al buon umore ritrovato e propone su Instagram un paesaggio di forme incredibili: da “infarto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

La sexy supermodella di origini slovacche, Lucia Javorcekova è diventata una sentenza nel mondo social. Ormai dalle sue parti non vi è più alcun “freno” alla sensualità e di questo i follower ne sono estremamente grati. Ha fatto il suo ingresso in Italia con la partecipazione al concorso di bellezza “Escile” e non avendo trovato tanta fortuna sotto i riflettori dello spettacolo è ritornata in terra natìa.

Oggi la sexy influencer fa “impazzire” di gioia i propri sostenitori, dopo aver organizzato una maxi vacanza in quel di Tulum, in Messico. Anche in quei luoghi fantastici e mozzafiato non fa di certo mancare quel sex appeal, divenuto ormai virale agli occhi di tutti.

Che sia in solitaria o in compagnia riesce sempre a conquistare il centro dell’obiettivo delle telecamere per una vita in bikini, che lei considera la migliore di tutte

LEGGI ANCHE —–> Giorgia Rossi è sempre più bella, vince la sfida con Diletta? – FOTO

Lucia Javorcekova, il fisico in bikini è un'”opera d’arte”: favolosa