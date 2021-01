Mani secche e screpolate? Prova questa crema naturale fai-da-te

Durante l’inverno ma soprattutto ora, in cui ci si igienizza continuamente, le mani possono risultare secche ed addirittura screpolate. E’ però possibile ricorrere ad un efficace crema naturale fai-da-te per risolvere in fretta il fastidio.

Nella stagione invernale ci si trova molto spesso alle prese con il problema delle mani secche e screpolate. A maggior ragione in un momento come questo, in cui si aggiunge la continua applicazione di igienizzanti.

Le mani ne risentono molto e in casi più gravi si riscontrano delle vere e proprie ferite. Dei piccoli tagli che oltre a sanguinare possono bruciare.

Questo comporta una situazione, certamente non pericolosa, ma estremamente fastidiosa. La cosa positiva positiva è che vi si può porre rimedio.

Oggi ti proponiamo una crema naturale fai-da-te per idratare in profondità le tue mani.

Si tratta di tutti ingredienti naturali, economici e facilmente reperibili. Scopriamo di cosa si tratta.

Crema mani idratante fai-da-te

Scegliendo la crema mani fai-da-te opterai per tutti ingredienti completamente naturali. In questo modo non dovrai preoccuparti di tutte le sostanze chimiche presenti nei prodotti in commercio, che molto spesso risultano troppo aggressive.

Un procedimento facile e veloce che ti donerà un piacere garantito. Ecco ciò di cui avrai bisogno:

-Succo di limone

-Estratto di malva

-Burro di karitè o di mandorla

-Infuso di camomilla

-Glicerina vegetale

Sono tutti ingredienti facilmente reperibili sia nei supermercati che nelle erboristerie.

Inizia facendo sciogliere a fuoco basso, circa 4g di burro di karatè (o mandorla) in un pentolino. Mescola delicatamente con un mestolo fino al completo scioglimento.

Ora aggiungi 25g di succo di limone, 25g di estratto di malva e continua a mescolare per pochi minuti.

Nel frattempo prepara il tuo infuso di camomilla ed una volta completato aggiungilo al composto.

Infine, inserisci anche 6g di glicerina vegetale mescolando finché non otterrai una crema corposa. Il composto non deve infatti risultare troppo fluido.

Una volta finito, trasferisci la crema in un contenitore ed aspetta il completo raffreddamento. Quando sarà fredda puoi utilizzarla.

Applicala più volte durante la giornata, massaggiando delicatamente così da farla penetrare in profondità.

Per poter garantire la giusta conservazione, riponila in un barattolo di plastica o vetro ben sigillato.

Le mani sono una parte molto delicata del nostro corpo e per tale motivo devono avere delle cure specifiche. Non servono grandi cose, ti basterà semplicemente idratarle correttamente e (quando risulta necessario) più volte al giorno. Questa crema fai-da-te è la giusta soluzione!