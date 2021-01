Marika Fruscio, bikini esplosivo: lo scatto al mare infiamma i social FOTO

Marika Fruscio, bikini esplosivo: lo scatto al mare infiamma i social. L’influencer ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo instagram

Marika Fruscio è una delle influencer più amate del mondo del web. Nata ad Agrate Brianza nel 1979, è molto affezionata alla sua famiglia e in particolar modo alla squadra del Napoli. Ha sempre avuto un solo obiettivo, ovvero quello di affermarsi nel mondo dello spettacolo, sogno che alla fine è riuscita a realizzare. Diventata famosa grazie a Maria De Filippi, la sua carriera è stata un crescendo e ha realizzato anche vari calendari nel corso della sua carriera, prestandosi come modella in diverse occasioni.

Marika Fruscio bellissima in costume: record di likes

Marika è diventata famosa grazie alla sua bellezza, alle sue forme esplosive che hanno sempre tolto il fiato ai suoi numerosi fans. Nel 2016 si è ritrovata costretta ad effettuare un intervento di riduzione al seno, perché era troppo pesante e le causava il mal di schiena. Rischiava di mettere davvero a repentaglio la sua postura e non è stata una decisione facile da prendere ma sicuramente quella più giusta.

Grazie a Uomini e Donne ha raggiunto il successo, successivamente ha partecipato anche in altri programmi. Per quanto riguarda la sua vita privata è molto riservata, ma pare che abbia avuto numerosi flirt nel corso degli anni.