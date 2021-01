Matilde Brandi, fashion chic per la puntata del GF Vip. Che stacco di cosce vertiginoso – FOTO

La showgirl Matilde Brandi per l’ultima diretta del GF Vip si è mostrata in tutto il suo splendore, magnifica in corto ma che cosce

La ex ballerina Matilde Brandi è stata al centro della cronaca per la sua partecipazione sabato scorso alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin dove ha raccontato la fine della sua storia con Marco Costantini, il padre delle sue bellissime gemelle.

Matilde ha spiegato che con Marco non è mai stato tutto perfetto e che da cinque anni vivevano in case separate con momenti di distacco dove lui frequentava altre donne. Poco dopo il suo ritorno dalla Casa del Grande Fratello Vip c’è stato l’addio da parte dell’uomo con cui è stata insieme per 16 anni, lui l’avrebbe lasciata al telefono dicendo che si frequentava con una donna e che è innamorato.

Matilde spiega che la ragazza è molto più giovane di lui, e aggiunge: “Sono molto arrabbiata con questa donna. Non è corretto frequentare il compagno di un’altra. Io non lo avrei fatto”.

Vestito mini per l’ultima puntata del GF Vip, Matilde Brandi dà il meglio di sé