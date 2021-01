La bella attrice Mavina Graziani condivide una foto su Instagram e appare incantevole con un cappello e le braccia conserte

La Graziani è sempre più bella, condivide una foto su Instagram in cui appare con le braccia incrociate e lo sguardo magnetico. Nella didascalia scrive:”L’unica costante della vita è il cambiamento”. A cosa si riferisce la Graziani? Vuole cambiare qualcosa nella sua vita forse? Intanto i follower si fanno sentire con i loro complimenti per la bella attrice:”Buongiorno bellissima amica”, “Elegante sensualità”.

Mavina Graziani bellissima sotto a un raggio di sole che la illumina

La bella attrice su Instagram appare in una foto dove è illuminata da un raggio di sole ed è incantevole. Scrive:”A volte basta un raggio di sole…”. Effettivamente a volte basta davvero un raggio di sole a svoltarti la giornata e farti sorridere anche solo un pò. E infatti l’attrice sorride seduta su un muretto al centro di un bosco illuminato dal sole. L’attrice di Ultimo e Squadra Mobile vive a Roma insieme ai suoi tre figli e al marito. Al momento oltre che a fare fiction televisive lavora anche tanto a teatro.

Infatti è la protagonista femminile dello spettacolo “3 attori in affitto”. Su Instagram la bella attrice ha sempre una frase in serbo per dare speranza:“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Oppure ancora scrive:”Disse la verità alla falsità: Io sono il sole e tu sei il fulmine. Io illumino, tu abbagli. Io sono l’ora e tu sei l’attimo. Per quanto tu possa anticiparmi, io ti raggiungerò sempre”.

La verità trova sempre il modo di emergere perciò bisognerebbe essere sempre sinceri e parlare chiaramente, anche quando si sa che le parole dette potrebbero causare dolore e sofferenza. Meglio soffrire per una verità che stare bene e vivere in una menzogna. Un bel insegnamento sicuramente quello della Graziani, c’è sempre molto da imparare con lei.