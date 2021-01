Mercedesz Henger, in costume si scopre tutta: che incanto – FOTO

Mercedesz Henger conferma il suo lato più seducente e piccante, su Instagram si mette in mostra in costume: forme al vento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Una bellezza sempre più stratosferica, che a cavallo delle vacanze di Natale ci ha mostrato tra le nevi del Trentino e il sole delle Maldive. Un fascino in cui c’entrano un bel po’ i geni materni, ma lei ci mette sicuramente del suo. Mercedesz Henger ormai non è più la figlia di cotanta madre, la Eva che ha fatto sognare negli anni 90 gli appassionati del cinema per adulti e ancora oggi lo fa sul suo profilo Instagram. Mercedesz, dicevamo, risplende ormai di propria grandezza, alla soglia dei 30 anni è una dei personaggi a sua volta più seguiti sul popolare social network. Il sorriso e la sensualità esplosiva sono il suo marchio di fabbrica, i suoi scatti sono da impazzire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercedesz Henger pazzesca in primo piano, la maglia non contiene il décolleté: un sogno – FOTO

Mercedesz Henger bollente, copre il lato A soltanto…con due drink: vedere per credere

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercedesz Henger esagerata, fondoschiena con perizoma in primo piano: pazzesca! – FOTO

Tornata in Italia dopo la vacanza all’estero, Mercedesz ha postato quest’oggi nelle storie una immagine dal sapore nostalgico, ricordando i giorni passati al sole e al mare. Una immagine che oltretutto accende la fantasia dei suoi followers. Lo scatto la riprende in costume, ma senza la parte superiore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Il lato A viene coperto scherzosamente solo da due enormi bicchieri contenenti dei drink. Mercedesz gioca con l’obiettivo, in maniera scanzonata, e con l’effetto vedo-non vedo ottiene l’obiettivo desiderato. Una vera e propria meraviglia.