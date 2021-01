Patrick e Angelica, sono i figli della presentatrice più amata – FOTO

Milly Carlucci, pronta a tornare in tv con “Il cantante mascherato”, ha due splendidi figli: si chiamano Angelica e Patrick, e sono il suo più grande successo

Pronta a tornare in tv con la seconda edizione de “Il cantante mascherato”, Milly Carlucci è senza dubbio una delle conduttrici di punta della Rai. Umile e dal sorriso contagioso, la presentatrice, originaria di Sulmona, colleziona un successo dietro l’altro, sia nell’ambito lavorativo che in quello personale. Sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati, Milly ha avuto da lui i suoi due figli: Angelica, classe 1986, e Patrick, classe 1991. L’attrice, che parla spesso di loro nelle interviste, si dichiara una mamma orgogliosa ed estremamente legata ai figli: sono loro il traguardo più importante della sua vita.

Patrick e Angelica: il profilo dei figli di Milly Carlucci

La padrona di casa di “Ballando con le Stelle” si commuove raramente in televisione. Tuttavia, quando accade, i suoi figli c’entrano sempre, in un modo o nell’altro. Milly, che stravede per loro, si è sempre definita una mamma soddisfatta ed orgogliosa. Sia Angelica che Patrick sembrano aver trovato la loro strada, sebbene lontani dal mondo dello spettacolo.

La primogenita, che ha conseguito gli studi a Roma e successivamente a Londra, è attualmente il presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili nel Lazio. Anche il secondogenito della coppia ha studiato all’estero, e, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dalla mamma, lavorerebbe in una multinazionale. “E’ l’ultima ruota del carro – aveva rivelato la Carlucci a Oggi – Ma io sono contenta, almeno così impara l’etica del lavoro“.

Su Instagram, Angelica posta molto spesso degli scatti riguardanti il proprio lavoro o la propria quotidianità. Patrick, al contrario, ha una personalità molto più riservata, e preferisce mantenere un profilo basso.