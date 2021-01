La ragazza in FOTO è figlia di un personaggio famosissimo. Di chi si tratta

La ragazza ritratta in foto è la figlia di un noto conduttore italiani, tra i più famosi in assoluto. Riuscite a cogliere la somiglianza?

Martina è il nome della bella ragazza che vi mostriamo in foto. E’ la figlia di un personaggio famosissimo nel nostro paese, un presentatore molto amato che imperversa sul piccolo schermo da 40 anni. Riuscite a coglierne la somiglianza? Vi diamo qualche indicazione in più per scoprirne l’identità.

Martina è nata negli anni ’80, ha un fratello maggiore di nome Stefano e sua madre è una psicologa americana, Diane Zoeller. I suoi genitori si sono separati dopo cinque anni di matrimonio, durato dal 1983 al 1988; lei ha deciso di rimanere negli Stati Uniti. Attualmente vive a New York. Si è sposata nel Novembre del 2019 con Tito Garza e nel corso del 2020 ha reso nonno il suo celebre papà dando alla luce il suo primogenito, il piccolo Theodor.

Al suo matrimonio era presente anche il famoso presentatore che mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 19 anni. Si è diviso nel corso della sua carriera tra Rai e Mediaset. E’ diventato noto per aver partecipato inizialmente alla trasmissione BimBumBam. Ha una parlantina stupefacente che nel 2010 gli ha permesso di ottenere il Guinness World Record per il maggior numero di parole pronunciate in un minuto (332).

Ha condotto programmi cult come I cervelloni, Beato tra le donne, Tira & Molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, Affari tuoi e anche un’edizione del Festival di Sanremo. E’ chiaro che stiamo parlando di… (cliccate su Successivo)

