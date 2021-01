Sabrina Salerno, anche dopo i 50 anni il bikini è esplosivo – FOTO

Manca poco alle 52 candeline, ma per Sabrina Salerno il tempo sembra essersi fermato. Su Instagram il bikini esplosivo della soubrette fa impazzire i fan

Sabrina Salerno non ha niente da temere dalle rivali ventenni. La showgirl genovese si mostra su Instagram in tutta la sua bellezza mediterranea. Le mani fra i capelli arruffati dal vento e un sorriso enigmatico. Addosso solo un bikini turchese e una catenina d’oro con la sua iniziale: d’altronde, con un fisico così! Infatti Sabrina sembra non voler cedere al passare del tempo ed enfatizza le curve che l’hanno resa così famosa. E i fan sembrano pensarla allo stesso modo e apprezzano il suo post con like e commenti. “TURCHESE è un colore pericoloso, non per TE, STREPITOSA!”, scrive un suo ammiratore. “Fantastica ed esageratamente bella” commenta un altro.

Ma sui social non sono tutte rose e fiori, come sa bene la soubrette, che nei giorni scorsi è stata suo malgrado protagonista di una brutta vicenda sui social.

Sabrina Salerno e il furto d’identità

Nemmeno due giorni fa Sabrina Salerno aveva dovuto difendersi dagli attacchi di un hacker, che aveva creato un profilo falso e si spacciava per lei. Oltre a rubare le foto della cantante, il malvivente aveva anche scritto frasi volgari e allusive sul figlio di Sabrina, Luca, che è minorenne. E la soubrette ha deciso di ricorrere alle vie legali. Appena si è accorta dell’accaduto ha deciso di denunciare il reato alla polizia postale di Treviso, che ora indaga per risalire all’identità dei responsabili.

“Sono abituata ai soliti furti di identità – si è sfogata poi Sabrina sulle sue pagine ufficiali – Sono abituata alla cattiveria, all’ignoranza e alla stupidità ma qui siamo andati ben oltre. Furto d’identità, utilizzo di immagine di minore accompagnato da un testo che si commenta da solo. Accade su un social di nome VK. Adesso basta“.

Anche in quel caso i fan le sono stati vicini, e le hanno scritto migliaia di messaggi di incoraggiamento: “Solidarizziamo con te, spero sia già stato bloccato!”. E non sono mancati i commenti di altre mamme: “Sabri ti sono vicina…quando ci toccano i figli diventiamo delle leonesse. Avanti senza pietà!”