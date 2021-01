Sara Quattrociocche in uno scatto di sensualità senza limiti, la influencer indossa lingerie trasparente e le sue forme fanno impazzire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Seducente ed esplosiva, ogni giorno di più, Sara Quattrociocche sta letteralmente devastando le home di Instagram. La prorompente influencer romana, che dall’autunno scorso si è imposta all’attenzione dei followers, continua a condividere a raffica scatti e video che ce la mostrano in una veste sempre più accattivante. Il numero dei suoi fan è in continua ascesa, siamo ormai a poca distanza dai 500mila. Un traguardo che sta raggiungendo abbastanza velocemente e del quale non ci si può sorprendere, vista la sua sensualità vulcanica che non può lasciare indifferenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sara Quattrociocche, la ‘trilogia’ di dècolletè scopre bellezza senza veli: che schianto – FOTO

Sara Quattrociocche, incontenibile e spregiudicata: in primo piano accende la fantasia in intimo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sara Quattrociocche, in intimo è una bomba: posteriore da infarto – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Le forme di Sara, appariscenti e maliziose, sono ormai una lieta abitudine quotidiana per tutti i suoi followers. Quest’oggi, lo scatto che ci ha regalato lascia davvero senza fiato. Un primo piano in cui vediamo il suo corpo vestito soltanto di una lingerie trasparente di color rosa pastello, che evidenzia in maniera iper sensuale le sue curve.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Il lato A quasi esplode al di sotto del reggiseno, che fatica a contenerlo. La sua silhouette sinuosa fa il resto e accede in un attimo la fantasia dei fan. Una vera e propria bomba, come sottolineato in parecchi dei commenti.