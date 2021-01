Zodiaco, hai la vendetta facile? Scopri i segni più vendicativi di tutti

C’è chi non prende mai in considerazione la possibilità di vendicarsi per un torto subito e chi invece non aspetta altro. Scopriamo i segni zodiacali più vendicativi

Non è mai piacevole ricevere un torto o stare male a causa di una persona o di una situazione venutasi a creare. Questo per alcuni individui non è abbastanza per vendicarsi, non ritenendo che ripagare con la stessa moneta chi ha recato un danno sia necessario. Per altre persone invece lo è. Sentono il bisogno di riscattarsi e per farlo passeranno al piano vendetta, in tempi brevi o più lunghi a seconda delle preferenze e delle possibilità. Non si faranno sfuggire l’occasione e saranno molto soddisfatti una volta raggiunto il loro obbiettivo. Questo aspetto accomuna in particolare quattro segni zodiacali: scopriamo quali.

I segni zodiacali più vendicativi

Uno dei segni più vendicativi in assoluto è l’Ariete che si segna ogni singolo torto ricevuto, non perdendo occasione di ricordarlo ogni due per tre. Le persone nate sotto l’Ariete sono molto caparbie e raramente riusciranno a togliersi qualcosa dalla testa. Per loro dimenticare è piuttosto complicato, quasi impossibile. Questo significa che si dovrebbe pensare due volte prima di fargli uno sgarro perché in quel caso un nemico sembra essere assicurato.

Poi troviamo la Bilancia che sa perfettamente come vendicarsi dopo essere stata ferita o delusa. Un segno che non vuole attendere molto prima di mettere in pratica la sua vendetta, anzi. Più il piatto è caldo più sarà mosso da un’incontenibile sete. La soddisfazione che proverà nel momento in cui riuscirà nell’impresa è davvero impagabile.

In questa lista c’è anche il Sagittario che potrebbe non essere definito un vendicativo costante. Dipende infatti molto da chi gli ha fatto un torto e quali sono state le conseguenze. In determinati casi riesce a passare oltre e a dimenticare quanto accaduto. In altri invece, dopo una lunga riflessione, deciderà di mettere in atto la sua vendetta. All’occorrenza sa essere davvero perfido.

Infine troviamo l’Acquario che raramente riesce a buttarsi tutto alle spalle. Anzi, quasi mai. Per questo segno vendicarsi è quasi scontato ma soprattutto necessario per il suo spirito, tanto da cercare di farlo nel minor tempo possibile.