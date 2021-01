Sfida su TitTok, i funerali di Antonella: Palermo piange la sua morte

Questa mattina alla chiesa della Maggione a Palermo, i funerali di Antonella Sicomero. La bambina è morta durante una sfida su Tik Tok.

Applausi, lacrime e fuochi d’artificio. E’ iniziato così il cammino, dal quartiere Kalsa di Palermo, della piccola Antonella Sicomoro verso la chiesa della Maggione. La bambina di 10 anni è morta soffocata dopo un tragico gioco su TikTok. Tantissima gente, si è recata questa mattina davanti la chiesa per dare l’ultimo saluto al piccolo angelo volato in cielo troppo presto. Una piccola bara bianca e diversi palloncini che volano verso il cielo. Una famiglia distrutta dal dolore per la perdita della piccola Antonella di soli 10 anni. Nessun segnala che faceva presagire a una simile tragedia.

LEGGI ANCHE — Antonella e la sfida su TikTok, il risultato dell’autopsia: “Morta per asfissia”

Funerali Antonella, l’arcivescovo Lorefice: “La pandemia ha reso i nostri figli fragili”

LEGGI ANCHE — Antonella Sicomero, cosa c’era nel telefono della bimba morta per asfissia

Il funerale della piccola Antonella è stato celebrato da monsignor Corrado Lorefice, l’arcivescovo del capoluogo siciliano. “Questa pandemia ha reso i nostri ragazzi più fragili, più impauriti. Vogliono diventare adulti, vogliono crescere da soli senza genitori, per sentirsi grandi”. – Sono queste le parole dell’arcivescovo Lorefice dopo la morte della piccola Antonella. – Poi continua: “I genitori, a volte, si sentono a disagio, perché i figli non vogliono più essere bambini, vogliono prendere il volo, sganciarsi, malgrado la fragilità, malgrado la paura. In questi giorni della pandemia la solitudine, la depressione, lo smarrimento sembrano travolgerci”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Sicomero (@an.tonella5052)

Sulla tragica morte della bimba è stato aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio a carico di ignoti. I tecnici però stanno cercando di sbloccare il telefonino. Lo smartphone della piccola, ricevuto in regalo, si trovava sulla mensola del bagno dove è stata soccorsa priva di conoscenza. Sembra che Antonella avesse recentemente aggiornato la password.