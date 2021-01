Shaila Gatta si mostra al naturale, una visione pazzesca – VIDEO

Shaila Gatta in un video si svela al naturale ed i follower non possono che ringraziare per la bellissima visione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila Gatta su Instagram propone uno dei suoi TikTok, sempre molto apprezzati perché ironici, belli e permettono di conoscere un po’ meglio la velina. L’ultimo video postato mostra una versione inedita di Shaila: al naturale. Riproponendo una delle tante challenge presenti sulla famosa app made in China, Shaila si mostra in primo piano bellissima, truccata, sguardo ammaliante e capelli sciolti…per poi apparire in versione naturale. Senza trucco e con tanto di pigiamino rosa e stampe di Bugs Bunny. Nonostante l’espressione buffa e simpaticamente inorridita di Shaila perché appare senza trucco, come se la stessa si spaventasse per la visione nature. La verità è che, come suggeriscono altresì i followers, è parimenti bellissima. La sua pelle perfetta ed il suo viso molto gradevole non richiedono trucchi per apparire bella.

