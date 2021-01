Storie italiane, cancellata la trasmissione: fermata Eleonora Daniele

Brutte notizie per la conduttrice Eleonora Daniele: cancellata la trasmissione Storie Italiane sulla Rai, ecco cosa è successo

Il successo della trasmissione Storie Italiane, con la conduzione di Eleonora Daniele, da diversi anni è uno dei fiori all’occhiello della Rai. Nel palinsesto della mattinata, il programma racconta la quotidianità degli italiani anche grazie alla grande professionalità ed empatia di Eleonora. Ma questa mattina c’è stato uno stop inatteso e la puntata non è andata in onda come di consueto, una novità che ha colto i telespettatori piuttosto di sorpresa.

Eleonora Daniele e lo stop alla messa in onda a Storie Italiane, novità inattesa

Il motivo è presto detto. Le evoluzioni della crisi di governo che ha colpito il nostro paese hanno fatto sì che la direzione dell’emittente cambiasse il palinsesto in corsa. Dunque questa mattina, in seguito al Consiglio dei Ministri nel corso del quale il premier Giuseppe Conte ha confermato le sue dimissioni, Storie Italiane è stata sostituita da una edizione speciale del Tg1.

La stessa redazione del programma aveva preannunciato il cambiamento di palinsesto con un post su Twitter. Il telegiornale con la conduzione di Francesco Giorgino ha dunque raccontato buona parte della mattinata, con Conte che dopo il CdM si è recato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intorno a mezzogiorno, per rimettere nelle sue mani il suo mandato. L’appuntamento di Eleonora con i suoi telespettatori riprenderà regolarmente domani mattina, mentre nel pomeriggio sono attese ulteriori novità sulla situazione governativa. Al via infatti le consultazioni per il nuovo esecutivo.