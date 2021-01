Un uomo di 79 anni è morto ieri mattina a Resana, in provincia di Treviso, dopo essere rimasto stritolato dal trattore con il quale stava tagliando della legna.

Tragedia in provincia di Treviso, dove un uomo di 79 anni è morto all’interno della sua proprietà. La vittima, intenta a tagliare della legna con il cardano del trattore, sarebbe rimasta stritolata da quest’ultimo. È accaduto nella mattinata di ieri a Resana in un’abitazione di via Brentanella. A lanciare l’allarme è stata la moglie della vittima che ha chiamato subito i soccorsi, i quali giunti sul posto, non hanno potuto far nulla per il 79enne.

Treviso, stritolato dal trattore mentre taglia la legna dietro casa: muore pensionato 79enne

Stritolato dal cardano del suo trattore mentre tagliava della legna dietro la sua abitazione. Questo il tragico destino di un uomo di 79 anni deceduto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 25 gennaio, a Resana, comune in provincia di Treviso. La vittima è Pietro Perinasso, pensionato 79enne che viveva con la moglie in via Brentanella. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, Perinasso aveva collegato una sega al cardano del trattore per tagliare della legna, quando improvvisamente il macchinario avrebbe risucchiato i suoi vestiti stritolandolo. A fare la drammatica scoperta è stata la moglie che ha subito chiamato i soccorsi.

Presso l’abitazione sono arrivati i sanitari del Suem 118, ma per il pensionato 79enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Sul posto anche i tecnici dello Spisal ed i carabinieri di Castelfranco che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della vicenda, ancora da chiarire. Dai primi riscontri, riporta Il Gazzettino, pare che l’incidente possa essere frutto di una distrazione della vittima avvicinatasi troppo al macchinario ancora acceso.

In lutto l’intera comunità di Resana, dove Perinasso, che lascia la moglie e due figli, era molto conosciuto. Prima di andare in pensione, riporta Il Gazzettino, il 79enne aveva lavorato per molti anni al magazzino edile Bonato e alla tenuta dei Conti di Broglio.