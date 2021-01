Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha raccontato un altro aneddoto della sua vita che ha visto protagonisti Alain Delon e Alba Parietti

Maria Teresa Ruta è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del GF Vip che ha fatto parlare di sé per la sua simpatia ma anche per le vicende familiari e sentimentali. A questo proposito alcune settimane fa si era lasciata andare a una confessione riguardo le avance che avrebbe ricevuto dal principe Alberto di Monaco. La giornalista racconta di aver rifiutato la proposta di passare la serata insieme dopo alcuni tentativi di approccio del principe, anche perché all’epoca sposata con Amadeo Goria. Alfonso Signorini è tornato a parlare dell’accaduto ma nel frattempo Maria Teresa ha rivelato un nuovo gossip che vede protagonisti Alain Delon e Alba Parietti.

Un drink con Alain Delon e la frecciatina ad Alba Parietti che risponde sui social

Il conduttore ha scherzato più volte sul fascino che Maria Teresa ebbe in passato su alcuni uomini molto importanti e noti del mondo dello spettacolo. Con il suo immancabile sorriso la Ruta ha rivelato che una volta uscì anche con Alain Delon. Signorini non ha potuto lasciarsi scappare l’occasione per indagare e ha invitato Maria Teresa a dire di più.

“Alain Delon era Presidente a Miss Italia quando io ero in giuria. Voleva che mi sedessi accanto a lui a cena“, racconta. Poi però l’inaspettato. “Sono andata a cambiarmi e quando sono tornata una collega aveva preso il mio posto“. A questo punto tutti l’hanno esortata a fare il nome della donna e dopo alcuni tentennamenti ha dichiarato: “La mamma di Francesco (Oppini)“. Il riferimento è quindi ad Alba Parietti, che ha immediatamente replicato sui social.

Dopo aver condiviso un video che la vede proprio accanto all’attore durante quella famosa edizione di Miss Italia, Alba Parietti scrive: “Adoro il mio amico. La fantasia di Maria Teresa Ruta è molto divertente ma molto fantasiosa“. Alfonso ha riportato il commento in diretta chiedendo anche come fosse andata a finire la questione all’epoca.

“Mi sono seduta a un altro tavolo ma dopo mi ha chiesto di andare comunque a bere qualcosa“. Chiude così il racconto la Ruta sorridendo soddisfatta, mandando così un’ultima frecciatina alla showgirl.