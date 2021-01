Un uomo ha affermato di essersi trovato in una posizione difficile e strana dopo che sua suocera gli ha chiesto un grande favore personale

Da oltre Manica arriva l’ennesimo caso choc riportato dai tabloid inglesi. Stavolta la vicenda coinvolge un uomo che, rimanendo anonimo, ha condiviso la sua storia in un lungo post sul forum Relazioni di Reddit, che è stato successivamente condiviso su Twitter diventando in breve tempo virale non solo nel Paese ma anche sul web.

Sembra infatti che l’uomo sia stato ingaggiato dalla suocera per essere il suo donatore di sperma, scelta fatta in quanto lei, giovanissima – 40 anni e divorziata – desidererebbe un altro figlio per riempire le sue giornate. Lui nel post ha confessato di aver trovato l’intera situazione molto “strana”, mentre sua moglie nel frattempo era sconvolta dal fatto che non avesse immediatamente accettato di aiutare i suoi genitori.

L’uomo è attualmente donatore di sperma vista la grande quantità di spermatozoi di cui dispone ma l’idea di essere stato scelto dalla suocera lo ha molto destabilizzato. Il post dice: “Sono sposato con mia moglie per tre anni. Grande relazione, grande matrimonio. Nessun problema reale. Mia suocera ha avuto lei e gli altri figli quando era molto giovane, adesso che siamo diventati da poco genitori lei ha ripensato all’idea di diventare nuovamente madre e si è rivolta a me”.

Molte riposte al post, tutte però sono concordi di essere cauto verso la richiesta della suocera

Ha anche spiegato nel post che la moglie non ha preso bene la sua risposta negativa: “Mi ha detto che ero ridicolo. Ha sottolineato quanto fossi egoista nel donare il mio sperma agli estranei ma non a sua madre che ne aveva un disperato bisogno“, ha aggiunto. “Ho detto a mia moglie che non potevo farlo. Era troppo strano e anche spaventoso. Ha iniziato a piangere e se ne è andata a chiamare sua madre. Da allora mia moglie non ne ha più parlato ed anche sua madre non mi ha più cercato“.

Moltissime le risposte al post dell’uomo che gli hanno dato supporto alla sua decisione. “Non sei ridicolo dicendo di no. Non lo farei mai, e mi vergognerei anche di tua moglie per non aver rispettato i tuoi limiti“. Un altro ha scritto:

“Tutta la tua dinamica familiare sarebbe incasinato per sempre. Il fratello/sorella più piccolo di tua moglie sarebbe fratellastro di vostro figlio. Il bambino sarebbe tuo cognato/cognata, oltre ad essere tuo figlio biologico. Vedresti quel bambino ad ogni riunione di famiglia, sapendo che è biologicamente tuo. Il vostro bambino e quel bambino sarebbe zii ma anche fratellastri per metà”.