Valentina Ferragni e la sua ultima tuta Zara: confort ed eleganza per la Primavera 2021

Tutte possiamo sentirci belle pur non rinunciando al confort: lo dimostra Valentina Ferragni in uno degli ultimi scatti su Instagram dove indossa una tuta Zara che molte fashion victims hanno già messo nelle wishlist della collezione Primavera Estate 2021.

Ecco l’ennesima prova che da quando la pandemia ci ha costretti a casa, la moda si è adattata alle nuove richieste. Di fronte l’incessante richiesta di confort, calore e morbidezza, abbiamo visto un’esplosione di ogni forma di leggings, sweet pants e felpe per affrontare ogni momento della giornata: faccende quotidiane, smartworking, passeggiate.

Anche la tuta, capo sportivo e casalingo per eccellenza, ha conosciuto in tempi più recenti versioni più chic. Indossate dalle influencer nelle loro mura domestiche, le tute sono diventate un’ossessiva tendenza della moda Inverno 2021 e si apprestano ad esserlo anche per la prossima stagione.

Una delle ultime icone del fashion che ci ha ispirate con un outfit “casalingo”, è stata Valentina Ferragni. Siete già munite di carta e penna per prendere appunti? Bene, vediamo un po’ cosa ci ha proposto.

Valentina Ferragni e la tuta Zara della Primavera 2021

Durante una serata in famiglia, Valentina Ferragni ha scelto di indossare una tuta Zara decisamente all’insegna dello stile e delle ultime tendenze.

La scopriamo ad indossare questo modello tricot quando la sorella Chiara le scatta una foto mentre è intenta ad aprire il cartone della pizza al piccolo Leo.

Il completo dalla tonalità tortora si compone di un top con spalline e lo collo tondo ed un paio di pantaloni a culotte a vita alta.

La troviamo negli store di Zara al prezzo di 56€ e si adattano tranquillamente a vari tipi di corporatura: i pantaloni a culotte infatti riempiono una silhouette troppo magra o esaltano le forme più diverse.

E’ la tuta del momento perché, calda è morbida, risponde alle nostre attuali necessità. Può essere indossata, ora che fuori dalla porta di casa le temperature sono ancora pienamente invernali, con un cardigan multicolor o oversize e abbinata ad un paio di sneakers per completare il nostro outfit urban.

Non appena le temperature torneranno ad alzarsi un po’, essendo la tuta già perfettamente cool, basterà un accessorio per completare questo look sporty chic e sfoggiarla.

Restiamo a casa e rispettiamo le restrizioni per l’emergenza sanitaria senza rinunciare a sfoggiare uno stile degno di nota. Le nostre influencer ci dimostrano che il guardaroba che abbiamo in casa non è mai abbastanza pieno. Per l’appunto, ora corriamo da Zara!