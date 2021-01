Valentina Vignali, massaggio ai glutei e perizoma da urlo: incatenateci – FOTO

Nuovo scatto bollente per Valentina Vignali che dall’estetista si regala ai fan semi nuda distesa sul lettino per un trattamento glutei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Sempre più bella e avvenente la cestista classe 1991 Valentina Vignali. Ama mettersi in mostra, sa di piacere al suo pubblico tanto quanto al fidanzato Lorenzo Orlandi con cui ha trascorso un recente fine settimana tra le nevi di Saint Moritz.

L’abbiamo amata anche quando pochi giorni fa ha indossato un nuovo completino intimo per la campagna di promozione del brand di lingerie più famoso al mondo, Victoria’s Secret. Valentina era un turbine di sensualità in crema, pizzo e decori neri. Un vedo non vedo che ha mandato fuori controllo la sua pagina social per molte ore. Lei ha scritto: “Quando entro si girano tutti 🤷🏻‍♀️ #backstage #victoriassecret”. E a ben vedere è un dato di fatto.

Valentina Vignali, semi desnuda dall’estetista. I fan esultano

“Sono stata sul divano 48 ore, cominciamo il lunedì come si deve. Comunque questo lunedì è il peggiore si sempre, ne usciamo appesantiti dopo le feste, le palestre sono chiuse, c’è un tempo osceno e allenarsi è quasi impossibile!” scrive Valentina mentre spesa a pancia in giù sul lettino si fa massaggiare i glutei dall’estetista con il manipolo per il drenaggio della cellulite.

Indossa degli slip sgambatissimi di stoffa leggera per permettere alla ragazza di operare ma è una goduria per gli occhi dei fan che vedono Valentina beatamente distesa e semi nuda offrire così tanta gioia per gli occhi a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Forse a sua dire è leggermente ingrassata ma ai suoi 2,3 milioni di follower forse questa cosa non è pervenuta visto le centinaia di messaggi che le mandano carichi di complimenti vivissimi per ogni nuovo scatto che lei stessa condivide. Ha un fisico pazzesco e poche atlete del suo calibro lo possono vantare così fieramente.