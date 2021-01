Valentina Vignali, la scollatura spunta nel primo piano – FOTO

Valentina Vignali, la popolare influencer e modella ancora una volta regala un sogno ai suoi fan: primo piano con decolletè

L’eleganza e il fascino di Valentina Vignali sono ben noti. La modella e influencer, giocatrice di pallacanestro ed ex partecipante del Grande Fratello ha ormai da anni un grande seguito di followers su Instagram. Alla soglia dei 30 anni, che compirà a maggio, ha una bellezza davvero invidiabile e che le garantisce like in quantità sui social network. Pienamente meritati, visto che di recente sembra più scatenata che mai nei suoi scatti, mettendo in mostra un fisico eccezionale.

Valentina Vignali, lato A in bella vista e il messaggio positivo

Cosa che avviene anche oggi, con un primo piano davvero molto particolare. Valentina posta una foto in bianco e nero e possiamo perderci nel suo sguardo dolce e magnetico. Con la scollatura che fa capolino nella parte bassa dell’inquadratura, spuntando dall’intimo. Un dettaglio rovente che fa la felicità dei suoi followers.

Valentina contorna l’immagine con una didascalia che diffonde un messaggio positivo. “È inutile cercare le rivincite nelle sconfitte altrui”, scrive. Una frase motivazionale davvero molto azzeccata e che può servire da esempio per ognuno di noi. L’approvazione dei fan, non solo per il suo fascino seducente, è scontata.