Vittima di una brutale aggressione in strada: 37enne muore in ospedale

Nella serata di ieri, un uomo di 37 anni sarebbe stato pestato a morte in strada ad Arzignano, comune in provincia di Varese.

Un 37enne senza fissa dimora sarebbe stato pestato a morte in strada nella serata di lunedì ad Arzignano, in provincia di Varese. Stando alle prime ricostruzioni, il 37enne sarebbe stato picchiato e lasciato esanime nel piazzale di un’azienda, dove è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove poco dopo è deceduto per le gravi ferite riportate. Sull’accaduto sono ancora in corso le indagini i carabinieri.

Leggi anche —> Professore si lancia dal settimo piano: dramma in università

Varese, 37enne senza fissa dimora pestato a sangue in strada: indagano i carabinieri

Leggi anche —> Scontro tra auto e mezzo pesante sull’autostrada: poliziotto perde la vita

Omicidio ad Arzignano, comune in provincia di Varese, dove un 37enne cittadino indiano senza fissa dimora sarebbe stato picchiato brutalmente in strada. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, la vittima sarebbe stata aggredita brutalmente in via Alberti intorno alle 22 di ieri, lunedì 25 gennaio. Il 37enne è stato ritrovato dai soccorsi del 118, giunti sul posto, riverso a terra nel piazzale di un’azienda.

Il personale medico lo ha immediatamente trasportato presso l’ospedale, dove nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita è deceduto per le gravi ferite dopo alcune ore.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri ed il pubblico ministero di turno che hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili. I militari dell’Arma, riferisce Il Corriere della Sera, non escluderebbero, difatti, che possano esserci più di una persona coinvolta. Al vaglio degli investigatori vi sarebbero i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza poste in zona.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Tra le ipotesi degli inquirenti ci sarebbe anche quella di una rissa sfociata in omicidio sulla quale potrebbe aver influito un presunto abuso di alcol.