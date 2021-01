WhatsApp, come girare un messaggio ad altri contatti o gruppi

Girare un messaggio WhatsApp a un altro contatto o gruppo è un’operazione molto semplice: vediamo come fare a inoltrare senza riscriverlo

Non tutti sanno come girare un messaggio WhatsApp ad altri contatti o gruppi. Con questo articolo vi spiegheremo in maniera semplice e chiara come inoltrare messaggi ad altre persone senza che lo dobbiate riscrivere o effettuare un copia e incolla.

Che voi abbiate un iPhone oppure uno smartphone con sistema operativo Android, la procedura per inviare un messaggio che avete ricevuto in un’altra chat risulta essere molto simile. Si tratta di un’operazione che vi consentirà non solo di procedere alla condivisione di contenuti ricevuti da altri, ma anche di quelli che avete inviato voi stessi all’interno di una conversazione.

WhatsApp, come inoltrare un messaggio su iPhone e Android