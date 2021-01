Volto noto di Striscia la Notizia, Alessia Merz ha fatto perdere le sue tracce. Che fine ha fatto la showgirl e come conduce la sua vita ora?

A volte alcuni personaggi dello spettacolo proprio come meteore entrano di soppiatto nelle nostre vite (televisive) e poi spariscono con la stessa velocità con cui sono spuntati. È il caso di Alessia Merz, storica ex Velina di Striscia la Notizia che ha seminato le sue tracce in questi anni, mettendo i suoi fedelissimi fan in allarme per questa sua fuga dai riflettori.

Alessia è stata ospite a “Domenica Live” lo scorso autunno per raccontare tutti i particolari sulla sua vita privata e sulla sua carriera: come mai è sparita dalle scene e non ha più deciso di farsi vedere al pubblico?

L’ex showgirl come molti ricorderanno, ha avuto il suo battesimo a “Non è la Rai”, dove è diventata una delle ragazze più amate della tv. Poi il bancone di “Striscia la Notizia” accanto alla bionda Cristina Quaranta e la storia d’amore con il calciatore Fabio Bazzani.

Alessia ha confidato nel programma di essersi allontanata dalla tv in maniera “naturale” dopo la nascita dei sue due figli, ha preferito fare la mamma, ha avuto tutta la visibilità che cercava e ora neon le serva altro che stare con la sua famiglia.

Alessia Merz oggi, “La mia vita in provincia”

Intervistata due giorni fa la ex showgirl si è confessata a Il Resto del Carlino e ha spiegato che “In provincia sto benissimo, la movida non mi manca“. Una confessione che viene dopo quella condotta con Barbara D’Urso e che le aveva lasciato un breve spazio per raccontarsi apertamente.

Per lei ora tutta la mondanità che le ha regalato la televisione, che ringrazia però di cuore, non le manca. Da quando nel 2005 ha sposato il bolognese Fabio Bazzani, prima calciatore, poi allenatore, Alessia ha praticamente deciso di cambiare rotta drasticamente e indirizzare la sua vita verso nuove strade.

Ora trascorre la sua vita a Zola, a sud di Bologna, con il marito ed i figli Niccolò e Martina. Anche se i suoi fan sperano ancora in un suo ritorno, lei ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di tornare sul piccolo schermo, almeno per ora.