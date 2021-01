Amici, Arisa sotto accusa disperata interpella Maria: “Licenziami”

Arisa, tra i coach di Amici, stanca dei continui attacchi si rivolge esasperata a Maria de Filippi chiedendole il licenziamento. I fan restano senza parole.

Una richiesta di licenziamento è volata ad Amici. La coach Arisa, stanca delle continue critiche mosse dai colleghi in merito alle sue scelte, si è rivolta alla padrona di casa. Maria de Filippi da sempre è nota per il temperamento diplomatico e per la grande capacità di calmare gli animi. “Licenziami. Non sto scherzando. E’ proprio una rottura”, la richiesta della cantante.

Arisa in questi mesi è stata accusata spesso di essere eccessivamente buona. Questo la porterebbe a non compiere le sue decisioni in base al talento dei suoi allievi. Ma la coach non mette in discussione i suoi metodi e si mostra dispiaciuta per le tante accuse. “Io penso che sia un accanimento oltremodo con i miei allievi”, ha commentato Arisa.

Arisa e Rudy: rapporti sempre più tesi

In particolare sono i rapporti tra Arisa e Rudy a essere sempre più tesi. In uno degli ultimi daytime si è verificato l’ennesimo scontro. In particolare la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono alcune parole espresse dalla cantante in merito al concorrente Raffaele. “Un grande artista”, il commento di Arisa su di lui. Commento per Rudy completamente errato. La cantante stremata dalle continue tensioni si è rivolta a Maria arrivano a chiedere il licenziamento.

Rudy ha poi replicato dicendo alla collega di non esagerare con i giudizi sugli allievi. Forse un giorno potrà diventare un professionista ma oggi per il professore non è così. “Sono libera di essere buona, di essere cattiva, non vengo a mangiare a casa tua”, il commento adirato di Arisa.

Negli scorsi mesi tanti i momenti critici tra i due. Zerby ha più volte tentato di mettere in difficoltà i membri della squadra della coach.