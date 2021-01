Anna Falchi meravigliosa, quello sguardo dolce scioglie il web – FOTO

Anna Falchi si prepara a partecipare a una puntata del programma Oggi è un altro. Sui social si mostra bellissima condividendo una foto dallo sguardo dolce e un’affettuosa dedica per i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

“Grazie per l’affetto, grazie per le tante attenzioni”. Anna Falchi condivide su Instagram la dolce dedica per i suoi fan. “Siete energia pura. Ogni tanto va ricordato”, aggiunge la showgirl tra le più amate dagli italiani.

In accompagnamento alla didascalia la Falchi pubblica un primo piano in cui si mostra bellissima. 48 anni, sfoggia un luminoso e perfetto incarnato. Biondissima, i suoi occhi azzurri vengono messi in risalto da uno smoke eyes sui toni del nero. Il suo sguardo è dolcissimo. Tantissimi i like da parte dei suoi 480 mila follower. Sei bellissima, il commento più presente sotto il post.

Di origine finlandese, Anna nonostante gli anni conserva il suo fascino. E’ proprio questo ad averle garantito nel 1998 il debutto a Miss Italia. Nonostante i quasi cinquant’anni è considerata tra le donne più sensuali d’Italia. La showgirl non solo ha conquistato il pubblico ma anche il cuore del compagno Andrea Ruggeri, deputato di Forza Italia.

Anna Falchi: tra gli opinionisti di Oggi è un altro giorno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)

Protagonista di programmi e passerelle di moda, Anna Falchi è spesso ospite in molte trasmissioni. Poco tempo fa a partecipato a Tiki Taka commentando la passione per la Lazio. Oggi invece si prepara a essere tra gli opinionisti di Oggi è un altro giorno. Insieme alla showgirl saranno presenti Rosanna Banfi e Pino Strabioli. Il trio rientra nella categoria degli “affetti stabili”, chiamata a commentare i fatti quotidiani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Una grande avventura per Anna. La trasmissione è infatti seguitissima. Il suo obiettivo è quello di raccontare la ripartenza italiana dopo i mesi di emergenza sanitaria.