Anna Tatangelo, meravigliosa nelle stories, si allena e inquadra le gambe – FOTO

Anna Tatangelo rende i followers partecipi delle sue giornate movimentate: prima si concede un allenamento, poi si prepara per uscire

La cantante sembra non avere un momento di tregua. Come si evince dalle sue Instagram stories, le ultime settimane sono state frenetiche e ricche di cose da fare. Anna Tatangelo, che è prossima alla pubblicazione di un nuovo singolo, non sta più nella pelle. Secondo i rumors, il 2021 rappresenterebbe per lei l’anno della rinascita. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, l’artista si è dedicata completamente al lavoro. E’ attesa per i prossimi mesi l’uscita del suo nuovo disco dopo “La fortuna sia con me”, EP pubblicato nel 2019.

Anna Tatangelo, le stories che hanno fatto impazzire i fan

Il buongiorno di Anna Tatangelo è decisamente esplosivo. La cantante, che mette molta passione nella cura di sé e del proprio corpo, si è dedicata ad una sessione di allenamento casalingo. Nella storia da lei pubblicata su Instagram, si intravede la kettlebell con cui è stato realizzato il workout. Ai fan, tuttavia, non sfuggono le gambe toniche ed avvenenti della cantante.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha successivamente mostrato agli utenti l’outfit con cui è uscita di casa. Anna, con indosso un giaccone a scacchi ed una cuffia di lana, si è preparata ad affrontare il freddo, ma per andare dove? Stando ai rumors che circolano nelle ultime settimane, nel cuore della cantante ci sarebbe un misterioso uomo. Che si stesse recando proprio da lui?

I followers della Tatangelo, ben 1,7 milioni, non vedono l’ora di saperne di più. La felicità della loro beniamina è infatti una priorità assoluta, come traspare dai commenti alle foto.