Antonella Mosetti: “sei il mio sogno proibito”, fiamme in collant neri -FOTO

La showgirl Antonella Mosetti esce allo scoperto e scatena un tripudio di emozioni: quanta audacia tra fiamme e collant.

La showgirl romana, Antonella Mosetti, essendo nata sotto il segno del Leone è da sempre uno spirito libero. Dopo la sua recente discussione avvenuta nei salotti televisivi con il parrucchiere delle star, Federico Fashion Style, ha deciso di smorzare la tensione e dimenticare le passate incomprensioni. Ed in virtù di ciò Antonella ha deciso di regalare ai suoi fan la ricetta perfetta per un sogno fatto unicamente di fiamme e collant.

Antonella Mosetti e la storia di quel “sogno proibito”

Il sensuale scatto è stato condiviso nella serata di ieri. La modella lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram senza voler aggiungere alcuna parola nella didascalia. Potrebbe trattarsi di una scelta puramente casuale, eppure dalla sua sicurezza si evince una totale volontà lasciar parlare la sola immagine.

Antonella si mostra in primo piano distesa sul suo letto, le mani a contornare il viso che ha su di esso un make-up davvero esemplare. Una nudità celata è quella dell’influencer, che lascia intravedere sullo sfondo appositamente sfocato dell’istantanea le sue gambe vestite soltanto da un paio di collant velati e di colore scuro.

In 16 ore lo scatto ha guadagnato oltre 6mila semplici apprezzamenti, mentre il restante dei commenti, rispetto alle intenzioni della showgirl, sembra non badare a filtri. “🔥 my forbidden dream 🔥 you are my obsession 🔥“, queste sono state le parole di uno dei suoi ammiratori.