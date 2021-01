Nel pomeriggio di ieri, in un incidente stradale è morta Debora Prisco, sorella 17enne di Annabella, corteggiatrice di Uomini e Donne.

Una ragazza di 17 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri ad Avellino. La vittima si trovava insieme alla sorella a bordo di un’auto che, per cause ancora in fase di verifica, si è scontrata contro una vettura in sosta. Nell’impatto, la 17enne è stata sbalzata dall’abitacolo ed ha perso la vita sul colpo. Inutili, dunque, i tempestivi soccorsi del personale del 118 giunto sul posto. La dinamica dell’incidente è al vagli degli agenti della Polizia Municipale intervenuta sul luogo della tragedia insieme ai soccorsi.

Leggi anche —> Grave incidente lungo l’autostrada: spezzata la vita di un ragazzo di soli 19 anni

Avellino, scontro con auto in sosta: morta Debora Prisco, sorella 17enne della corteggiatrice di Uomini e Donne

Leggi anche —> Scontro tra auto e mezzo pesante sull’autostrada: poliziotto perde la vita

Lutto ad Avellino che piange la scomparsa di Debora Prisco, sorella 17enne di Annabella Prisco, modella e corteggiatrice del programma Mediaset Uomini e Donne. La giovane è deceduta nel pomeriggio di ieri, martedì 26 gennaio, in un incidente stradale avvenuto nel quartiere San Tommaso. Le due sorelle, come riporta la redazione di Avellino Today, viaggiavano a bordo di una Smart che si è schiantata contro un’auto in sosta. Un impatto molto violento che ha scaraventato fuori dall’abitacolo la 17enne.

Sul luogo dell’incidente è arrivato in pochi minuti lo staff sanitario del 118 che non ha potuto far nulla per l’adolescente, deceduta sul colpo dopo l’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo di provincia campano che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire quanto accaduto. Dai primi riscontri, riporta Avellino Today, pare che l’incidente possa essere avvenuto a seguito di un tentativo di sorpasso della Smart condotta dalla sorella della vittima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Non ci sono parole per esprimere il profondo dolore della nostra comunità per la perdita della carissima Debora, domani… Pubblicato da Paola Anna Gianfelice su Martedì 26 gennaio 2021

La notizia ha sconvolto l’intera comunità locale che si è stretta al dolore della famiglia di Debora. Cordoglio anche tra i docenti e gli alunni del liceo Mancini di Avellino che ha deciso di sospendere tutte le lezioni della giornata di oggi. A comunicarlo è stata la dirigente dell’istituto, Paola Anna Gianfelice, che su Facebook ha scritto: “Non ci sono parole per esprimere il profondo dolore della nostra comunità per la perdita della carissima Debora, domani saranno sospese tutte le attività per dedicarle un pensiero, una preghiera, un saluto. Forte giunga il nostro abbraccio di cordoglio alla famiglia“.