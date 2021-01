Benedetta Mazza, scivola la vestaglia e scopre l’audace lingerie – FOTO

Benedetta Mazza, scatto audace per la biondissima e bellissima showgirl. La vestaglia cede ed emerge un sensualissimo completo intimo con pizzo e trasparenze. Magnifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza)

Lo scatto condiviso da Benedetta Mazza all’ora di pranzo è una bomba di sensualità. La bellissima showgirl infatti appare più bella che mai: in vestaglia bianca che cede e scivola delicatamente sulle spalle, fa balzare agli occhi una celestiale visione. La Mazza in lingerie sexy cattura l’attenzione di tutti divenendo la vera protagonista sul web che si infuoca per “colpa” delle sue curve prorompenti. Sta arrivando una nuova stagione e nel mio guardaroba sono già presenti i miei nuovi completi d intimissimi 💕💕💕 Questo è uno dei miei preferiti così motiva Benedetta la foto e come darle torto?! La lingerie esalta la femminilità donandole un tocco di sensualità senza cadere nella volgarità. Sulle tonalità del glicine, il completino intimo è arricchito da inserti in pizzo, sia sulla bralette che sulle culottes tono su tono che crea un vedo non indifferente, un gioco di seduzione che stuzzica la fantasia di molti.

Benedetta Mazza con la lingua di fuori, il gioco bollente della modella

