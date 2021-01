Carolina Stramare mostra il piercing e i fan vanno in estasi – FOTO

La super modella Carolina Stramare ha divertito i fan con uno scatto inaspettato, la linguaccia con il piercing ha incantato i fan

Solo pochi giorni fa Carolina si è mostrata sulla sua pagina Instagram in versione decisamente hot. Reggiseno nero trasparente per creare un netto vedo non vedo terribilmente malizioso, pizzi e merletti, stringhe di simil pelle e collarino.

Uno shooting davvero molto sensuale per lei che invece si fa sempre vedere molto pacata e dolce nei modi, aspetto che ha catturato i suoi ammiratori negli anni, dopo la vittoria a Miss Italia.

Carolina Stramare, buon compleanno alla Miss Italia 2019. Divina sui social

Nell’ultimo scatto social vediamo Carolina insieme alle amiche Francesca Valenti ed Emily per uno nuovo shooting fotografico. Le vediamo insieme nel camerino mentre indossano un accappatoio rosa chiaro che copre loro anche la testa e le tiene al caldo. Carolina poi realizza un boomerang per le sue stories di Instagram e la vediamo intenta a mostrare il piercing alla lingua, i fan però sono letteralmente impazziti per il gesto inaspettato della super modella.

Carolina oggi festeggia 22 anni, un compleanno importante per lei che ha iniziato giovanissima la carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. La ragazza nativa di Genova ma al momento trasferita a Vigevano, è diventata una autentica celebrità sui social network, dove è seguita da 195mila follower che amano i suoi scatti sensuali che lasciano sempre a bocca aperta.

E’ diventata nota al grande pubblico dopo la vittoria nel 2019 del titolo di Miss Italia incoronata direttamente dalle mani di Gina Lollobrigida. Per la sua festa attendiamo cosa avrà organizzato la bella modella, probabilmente una piccola festicciola con pochi intimi amici come ha disposto il recente Dpcm.