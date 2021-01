Precipita da circa sei metri: operaio muore in un cantiere

Un operaio di 64 anni è morto questa mattina nella zona industriale di Marcianise (Caserta) dopo essere precipitato da un’impalcatura alta circa sei metri.

Un’altra, l’ennesima, vittima del lavoro in Italia. Questa mattina un operaio di 64 anni è deceduto mentre si trovava in un cantiere di una ditta di costruzioni metalliche, all’interno della zona industriale di Marcianise (Caserta). L’operaio sarebbe precipitato da un’impalcatura di circa sei metri impattando al suolo. Inutili i tentativi dei soccorsi che, allarmati dai colleghi, sono sopraggiunti sul posto. Intervenuti per i rilievi del caso anche gli agenti della Polizia ed il personale dell’Asl di Caserta.

Tragico incidente sul lavoro questa mattina, mercoledì 27 gennaio, a Marcianise, comune in provincia di Caserta. Un operaio di 64 anni, residente a San Cipriano d’Aversa, ha perso la vita in un cantiere di una ditta specializzata in costruzioni metalliche all’interno della zona industriale. Stando a quanto riporta l’Ansa, la vittima stava lavorando su un’impalcatura quando, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato nel vuoto da un’altezza di circa sei metri. Una caduta che non ha lasciato scampo all’operaio. I colleghi accortisi dell’accaduto hanno provato a soccorrere il 64enne ed hanno contattato il 118.

Presso il cantiere è, dunque, arrivata un’ambulanza con a bordo il personale medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto per le ferite e i traumi riportati nella caduta.

Oltre ai soccorsi, sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Marcianise ed i tecnici dell’Asl di Caserta che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica e risalire alle cause dell’incidente. Gli inquirenti stanno anche provvedendo alle verifiche per capire se all’interno del cantiere fossero rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge.

Per accertare le cause del decesso, l’autorità giudiziaria, come riporta l’Ansa, ha disposto l’esame autoptico sulla salma dell’operaio.