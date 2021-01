Caso Yara ultimissime: arriva la nuova sentenza della Cassazione

Si riapre il caso Yara e arrivano le ultimissime dalla Cassazione. Si parla di una nuova sentenza? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti

Undici anni dopo il ritrovamento del cadavere, sembra che la Cassazione voglia riaprire il caso Yara con una nuova sentenza. Era il 26 novembre 2010 quando a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, scomparve la tredicenne Yara Gambirasio e solo tre mesi dopo fu ritrovata morta da un aeromodellista in un campo di Chignolo d’Isola. La tragedia sembra essere stata chiusa con la condanna all’ergastolo per Massimo Bossetti pronunciata il 12 ottobre 2018 dalla Corte di Cassazione. Ma il 13 gennaio scorso sono arrivate le ultimissime.

Caso Yara: a cosa si riferiscono le ultimissime?

Il 13 gennaio la Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze con cui il presidente della Corte d’assise di Bergamo aveva respinto, dichiarandola inammissibile, la richiesta degli avvocati di Bossetti di accedere ai reperti dell’indagine, visto che a gennaio i reperti erano stati confiscati, dunque non sono più agli atti del processo, sono dello Stato e restano conservati. A questo punto altri giudici dovranno nuovamente pronunciarsi sulla possibilità che la difesa visioni i campioni di Dna e gli abiti di Yara.

La condanna a Massimo Bossetti

Per il momento e fino alla nuova sentenza della Cassazione, Massimo Bossetti resta in carcere. Il 12 ottobre 2018 l’uomo era stato condannato in via definitiva per il delitto della tredicenne. L’indagato muratore di Mapello, sposato e con tre figli, è stato fermato il 16 giugno 2014 e da allora non è mai uscito dal carcere.

Il caso Yara è una di quelle vicende che non conosce fine e viste le richieste specifiche potrebbe diventare una di quelle storiche e aprire un nuovo capitolo.