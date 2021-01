Cecilia Rodriguez: il messaggio toccante per una persona speciale FOTO

Un nuovo tatuaggio per Cecilia Rodriguez, le sue parole sono commoventi. Ma a chi si riferisce il messaggio nella foto? Scopriamolo

La vediamo sempre sorridente e solare, è così che Cecilia Rodriguez si mostra ai suoi fan che la supportano e la sostengono quotidianamente. Ma anche la modella argentina ha dei momenti no e delle difficoltà da superare. Ultimamente infatti ha perso una persona speciale a cui era molto legata. L’ha vista crescere, educata e lanciata nel mondo dei grandi. Un amore incondizionato che mai potrà svanire, anche se fisicamente non c’è più per Cechu rimarrà sempre accanto a lei.

Cecilia Rodriguez: a chi è dedicata la foto?

L’ha voluta onorare con un tatuaggio, Cecilia si è scritta per sempre sul suo corpo una frase dedicata a sua nonna. Un messaggio in spagnolo che commuove i fan: “Non piangere se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace”. Non sono mancati commenti e like per questa foto emozionante. Attraverso tale immagine la modella argentina è riuscita a trasmettere il suo stato d’animo. Per la prima volta sui social si parla di sentimenti.

“Le nonne sempre nel cuore” commenta una fan; “Sei una ragazza meravigliosa e dolcissima” scrive un altro utente. Cecilia sa da chi farsi coccolare un po’, il suo amico fedele non la lascia più.

E’ il suo cagnolino che le fa compagnia in queste giornate fredde e malinconiche. Il suo musetto le fa tornare il sorriso ogni volta che lo guarda.