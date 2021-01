Cecilia Rodriguez, il primo piano è ipnotico: fascino irresistibile – FOTO

Cecilia Rodriguez, un primo piano da favola per la splendida showgirl sudamericana: bellezza che colpisce, è un vero incanto

La bellezza è un fatto di famiglia a casa Rodriguez, lo sappiamo bene. E così, da anni, dopo Belen, anche il fascino di Cecilia ci lascia senza fiato. Quest’ultima, da tempo non è più ‘la sorella di’, ma splende di luce propria, con un seguito di fan assolutamente di tutto rispetto. Moltissimi i suoi fan sui social network, specialmente su Instagram dove spesso colpisce con scatti davvero affascinanti. Impossibile non innamorarsi di tanta bellezza, i suoi ammiratori devono purtroppo fare i conti con la realtà: nel cuore di Cecilia per ora c’è solo il suo Ignazio Moser, i due sono una delle coppie più ammirate sui social.

Cecilia Rodriguez, sguardo dritto nell’obiettivo: sensuale e magnetica, e il top corto accende la fantasia

Anche oggi, Cecilia ci regala una foto molto speciale. Un primo piano davvero da infarto, il suo sguardo non ammette repliche e ci proietta in un vortice di sensualità. I like e i commenti arrivano come al solito in maniera copiosa, complimenti da tutte le parti per lei.

La novità in particolare riguarda il suo taglio di capelli, molto apprezzato dagli utenti, una frangia che rappresenta un cambiamento stilistico abbastanza epocale per Cecilia. Cambia poco, la Rodriguez affascina in qualunque modo.